Sie bekommt prominente Unterstützung! Erst vor wenigen Wochen wurde Schauspielerin Shay Mitchell (32) Mutter einer süßen Tochter und genießt nun jede einzelne Sekunde mit ihrem Nachwuchs. Auch ihren Fans gewährt sie ab und an Einblicke in ihren Alltag mit Atlas Noa. Als frischgebackene Mama steht sie immer wieder vor neuen Herausforderungen. Doch Shay weiß genau, wen sie in diesen Situationen um Hilfe bitten kann!

Gegenüber Entertainment Tonight gestand sie jetzt, sich oft an ihre ehemalige Pretty Little Liars-Kollegin Troian Bellisario (34) gewandt zu haben, wenn sie einen Tipp benötigt habe. "Sie war die Person, die ich am meisten um einen Ratschlag gebeten hatte, da sie selbst eine Tochter hat", erklärte Shay. Besonders von den Mutter-Qualitäten ihrer Freundin schwärmte die You-Darstellerin sehr: "Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Sie ist nicht nur eine so unglaubliche Person, sondern die beste Mutter überhaupt. Rat von ihr zu bekommen, ist mehr, als ich mir je hätte wünschen können."

Troian Bellisario brachte ihre kleine Aurora im Oktober vergangenen Jahres zur Welt. Als sie erfuhr, dass sie eine Tochter erwartet, war die Schauspielerin zu Beginn sehr schockiert. Wegen ihrer eigenen Vergangen-heit, in der sie unter anderem an einer Essstörung gelitten hatte, sorgte sie sich um die Zukunft ihrer Kleinen. Heute scheinen ihre Zweifel jedoch fortgewischt zu sein: Wie man aus Shays liebevollen Worten entnehmen kann, meistert Troian die Mutterschaft mit Perfektion.

Getty Images Troian Bellisario und Shay Mitchell

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter

Instagram / sleepinthegardn Troian Bellisario stillt ihre Tochter

