Bastian Yotta (42) gewährt seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Leben als Papa! Der Unternehmer ist in Deutschland besonders für seinen protzigen Lifestyle und seine Teilnahme an zahlreichen Reality-TV-Shows bekannt. Nur die wenigsten Bewunderer wissen jedoch: Der selbst ernannte Millionär war bereits zweimal verheiratet und ist sogar Vater zweier Kinder. Seine beiden Sprösslinge zeigt Bastian nun stolz mit einem alten Schnappschuss!

Auf Snapchat veröffentlichte der ehemalige Dschungelcamper am Montag ein Foto, von dem seine Follower begeistert sein dürften: Das Bild zeigt den Wahl-Amerikaner als blutjungen Mann gemeinsam mit seinen beiden kleinen, blonden Mädels – aktuell ist die Aufnahme jedoch nicht. "Ich und meine zwei Töchtern vor 15 Jahren!", schrieb der 42-Jährige zu dem süßen Anblick.

Ob sich Basti wohl noch mehr Kinder wünscht? Sein Liebesglück hat der Adam sucht Eva-Nackdei zumindest schon gefunden: Erst kürzlich präsentierte der Lebens-Coach seiner Community stolz seine neue Freundin Marisol. "Gott schickte mir einen Engel, der mich zum glücklichsten Mann aller Zeiten!", schwärmte er von der Brünette.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta im Gebirge

Instagram / yotta_life Bastian Yotta mit seinen beiden Töchtern

Instagram / yotta_life Bastian Yotta mit seiner Freundin Marisol Ortiz

