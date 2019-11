Bei Prince Charming wird geflirtet, gekuschelt, geknutscht und geweint – und all das schon in den ersten vier Folgen! Seit wenigen Wochen läuft die erste deutsche Gay-Dating-Show im Netz. Als knackiger Traumprinz sucht Nicolas Puschmann nach seinem Mr. Right. Neun Kandidaten sind aktuell noch im Rennen um das Herz des muskulösen Hamburgers – doch welcher Mann kann den Hottie erobern?

Mit seiner positiven Art bringt Sonnenschein Aaron Koenigs seine Mitbewohner und auch den Prinzen immer wieder zum Lächeln. Intensivere Gespräche konnte der Student mit Nicolas bisher jedoch noch nicht herstellen – und ist damit nicht der einzige: Auch Alexander Gutbrod hat es bisher nicht zu einer Schmuseeinheit mit dem schwulen Bachelor geschafft. Influencer Martin Angelo reiht sich in der Ungeküsst-Reihe ein – auf romantische Dates mit Nicolas musste der Fitness-Liebhaber bisher verzichten.

Bessere Chancen dürfte hingegen Dominic Smith haben: Der Berliner ergatterte schon in Folge zwei den ersten Kuss von Nicolas. Seine Kuschelei mit Konkurrent Aaron kam anschließend jedoch nicht gut bei seinem 28-jährigen Traummann an – mit einem rührenden Liebesgeständnis in der vergangenen Episode sicherte er sich dann aber den Einzug in die nächste Runde. Große Hoffnungen macht sich auch Friseur Andreas Kürner: Der Tattoo-Fan knutsche in Folge vier leidenschaftlich mit dem Prinzen und verzauberte ihn mit seinen braunen Augen. Flugbegleiter Kiril erhaschte zwar auch ein Lippenbekenntnis des Account-Managers – dass er diesen jedoch als Preis bezeichnete, kam bei Nic nicht allzu gut an. Ob der Bulgare am Ende wohl die letzte Krawatte bekommt?

Im oberen Mittelfeld schwimmen derzeit Podcaster Lars Tönsfeuerborn, Drag-Star Manuel Flickinger und Gogo-Tänzer Simon Goga: Alle flirteten bisher heiß mit dem Schlips-Verteiler – zu Küssen oder Schmuseeinheiten kam es jedoch nicht. Welcher Boy ist aktuell euer Favorit? Nehmt an unserer Umfrage teil!

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs, "Prince Charming"-Kandidat

TV NOW Alexander Gutbrod und Nicolas Puschmann bei "Prince Charming"

TVNOW Nicolas Puschmann und Andreas Kürner bei "Prince Charming"

RTL Gruppenfoto von "Prince Charming"



