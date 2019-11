Ob die Ehe von Jessica und Marc wohl halten wird? In der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick traten die beiden Liebessuchenden gemeinsam vor den Traualtar – und das, obwohl sie sich noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen haben! Laut den Kuppel-Experten Dr. Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst sollen die beiden perfekt zusammenpassen. Aber wie sieht es nun in der Realität aus: Harmonieren Jessica und Marc wirklich so gut miteinander?

Promiflash hat mal bei den frischgebackenen Eheleuten nachgehakt, welche Übereinstimmungen sie bereits an sich festgestellt haben. "Die erste Gemeinsamkeit, die jedem ins Auge sticht, ist ganz klar unsere Liebe für Tattoos", betonte Marc zunächst. "Aber auch, dass uns beiden Familie wichtig ist und wir etwas crazy und lebensfroh sind", schwärmte der Bräutigam weiter. Sogar beim Thema Haustiere wird es keinen Streit bei ihnen geben – sie beide sind absolute Hunde-Fans! "Wir beide haben französische Bulldoggen", verriet der Bart-Träger.

Jessica hingegen könne nach der kurzen Zeit noch nicht mit Sicherheit sagen, wie gut sie und Marc wirklich zueinander passen. "Bisher versuche ich, mich einfach selbst wieder zu finden in dieser Extremsituation", offenbarte die Tattoo-Liebhaberin. "Man beschäftigt sich automatisch immer wieder mit der Frage: Was sind die Gründe für unser Match und man möchte eben dahinterkommen." Sie ist sich sicher: Intensive Gespräche unter vier Augen werden ihnen zeigen, wohin ihre Beziehung noch führen wird.

SAT.1 / Christoph Assmann Jessica und Marc bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Marc und Jessica, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Marc und Jessica bei ihrer Hochzeitsfeier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de