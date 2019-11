Das Geheimnis um den Freund von Ricarda Raatz wird endlich gelüftet! Bereits kurz nachdem klar wurde, dass aus der Love Island-Kandidatin und ihrem Kuppelshow-Kollegen Mischa Mayer kein Paar wird, überraschte Ricarda ihre Fans mit einer Liebes-Botschaft: Zwischen ihr und ihrer Pre-Show-Flamme Patrick hatte es wieder gefunkt. Schon seit Wochen kündigt die Ex-Kuppelformat-Kandidatin nun an, das erste Couple-Pic veröffentlichen zu wollen. Jetzt verrät sie: In ihrem bald anstehenden Urlaub wird es soweit sein.

"Ich lasse euch nicht mehr so lange zappeln. Ich wollte es bald sowieso machen: Im Urlaub", kündigt Ricarda in ihrer Instagram-Story an. Bereits in der kommenden Woche dürfte ihre Community dann endlich das Gesicht von Ricardas Liebsten zu sehen bekommen. Während die Netzgemeinde aus diesem Grund schon gespannt auf die Thailand-Reise des Paares hinfiebert, kann auch die 27-Jährige es kaum erwarten, bis es endlich losgeht: "Das Gute ist: Im Urlaub lernt man sich besser kennen, intensiver und diesen ganzen Trubel um sich herum kann man dann vergessen."

Schon am vergangenen Wochenende hatte die Beauty ihre Follower einen ersten Blick auf ihren neuen Freund werfen lassen: Beim gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen filmte sie nicht nur ihr leckeres Menü, sondern auch Patricks muskelbepackten, nackten Oberkörper.

