Haben diese Jungs bei Prince Charming etwa doch die große Liebe gefunden? Marco Tornese und Sebastian nahmen an der Kuppelshow teil, um den Mann fürs Leben zu finden. Nicolas Puschmann schickte sie jedoch in der vierten beziehungsweise dritten Folge in der Gentleman-Nacht nach Hause. Nun scheinen Marco und Basti ihr Liebesglück jedoch ineinander gefunden zu haben: Sie genossen am Freitag ein besonders feuchtes Date miteinander!

Marco ließ seine Fans hautnah an sein Treffen mit dem Gogo-Tänzer teilhaben. In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 35-Jährige zwei Clips, die ihn und Basti in einer Therme zeigen. Die Reality-TV-Stars schienen die Zeit miteinander zu genießen und suchten immer wieder Körperkontakt. Ein Video, in dem die Männer im Wasser Händchen halten, unterlegte der Schweizer sogar mit einem romantischen Song. Ob Marco und Basti bereits ein Paar sind?

Nach seinem Exit in Folge vier verriet Marco bereits gegenüber Promiflash, dass der Stripper ihm den Kopf verdreht hat: "Mit Basti hatte ich von Anfang an eine sehr gute Connection und ich finde ihn sehr sexy." Deshalb bereue er es auch, die Show nicht eine Episode zuvor mit Basti verlassen zu haben.

RTL Sebastian bei "Prince Charming"

Anzeige

Instagram / marco_switzerland Marco Tornese und Basti, November 2019

Anzeige

Instagram / marco_switzerland Marco Tornese, Reality-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de