Dieser Moment stellte ihr Leben von heute auf morgen komplett auf den Kopf! 2006 nahm Senna (39) an der Castingshow Popstars teil – mit großem Erfolg: Sie wurde als erste der drei Sängerinnen in die Gruppe Monrose gewählt. Ein Augenblick, an den sie sich selbst 13 Jahre später gern zurückerinnert: So nostalgisch lässt die Entertainerin nun ihren großen Durchbruch Revue passieren!

Auf ihrem Instagram-Account widmet die Musikerin ihrer einstigen Girlgroup einen besonderen Post: "Happy Birthday, Monrose! Heute vor 13 Jahren hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht, Ich erinnere mich immer wieder gerne zurück und muss sagen: Man, wir hatten eine geile Zeit", freut sich Senna über ihre Anfangszeit im Business. Den Rückblick feiern ihre Follower ebenfalls: "Danke für die schöne Zeit, ihr wart die beste Band überhaupt", "Ich hab Monrose so geliebt" und "Noch heute höre ich eure Musik", lauten nur drei begeisterte Fan-Kommentare.

Obwohl sich das Trio 2011 auflöste, fließt seitens der damals Band-Ältesten kein böses Blut: Ihren einstigen Kolleginnen Mandy (29) und Bahar (31) lässt sie nämlich einen Gruß von Herzen da: "Auch wenn wir keinen Kontakt haben, wünsche ich euch trotzdem das Beste auf Erden. Ich hätte mir keine anderen Mädels an meiner Seite bei Monrose gewünscht", stellt Senna klar.

Getty Images Senna Gammour 2006 in München

Getty Images Monrose beim The Dome 2006

Getty Images Senna Gammour 2006 in München

