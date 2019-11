Dass Kanye West (42) immer für eine Überraschung gut ist, lässt sich nicht bestreiten. Ob extravagante Sneaker-Designs oder die Veröffentlichung eines Gospel-Albums – der Rapper beweist seinen Ideenreichtum stets aufs Neue. Doch was er sich zuletzt hat einfallen lassen, hat sicherlich niemand erwartet: Der 42-Jährige hat tatsächlich eine Oper geschrieben – und das Stück soll auch schon sehr bald aufgeführt werden!

Bereits am kommenden Sonntag feiert Kanyes Oper namens "Nebuchadnezzar" Premiere im Hollywood Bowl in Los Angeles. Zuschauer können sich auf eine Aufführung freuen, die von seinen Sunday-Service-Sängern musikalisch unterstützt wird. Die Regie übernimmt die italienische Performance-Künstlerin Vanessa Beecroft. Thematisch dreht sich das Stück um Nebuchadnezzar, einen König Babylons, der um 640 v. Chr. bis 562 v. Chr lebte und sich angeblich von einem selbstsüchtigen Herrscher zu einem Tiefgläubigen entwickelte.

Offensichtlich sieht Kanye eine persönliche Verbindung zu der historischen Figur. In einem Interview mit Zane Lowe für Apple Music sagte er: "Nebuchadnezzar hatte eine bipolare Störung – und er war trotzdem ein König." Auch der Ehemann von Kim Kardashian (39) erhielt diese Diagnose, wie er bereits Anfang des Jahres in der Netflix-Sendung 2My Next Guest Needs No Introduction" mit David Letterman (72) berichtete.

