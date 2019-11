Was für eine Ehre! Taylor Swift (29) konnte sich in den vergangenen Jahren einen Musikpreis nach dem anderen ins heimische Regal stellen. Und 2018 hat der Weltstar mit 23 Trophäen sogar den Rekord von Whitney Houston (✝48) geknackt. Keine Künstlerin hat jemals so viele Auszeichnungen erhalten wie die Popsängerin. Bei den diesjährigen American Music Awards sieht es ebenfalls vielversprechend aus, denn die 25-Jährige ist bereits in mehreren Kategorien nominiert. In einer hat Taylor allerdings jetzt schon offiziell gewonnen!

Als Erste wird die "You Need to Calm Down"-Interpretin nämlich als "Frau des Jahrzehnts" in der Musikbranche ausgezeichnet. Sie soll auf dem diesjährigen Billboard's Women in Music Event geehrt werden, der am 12. Dezember in Los Angeles stattfindet. "Taylor ist eine der erfolgreichsten und versiertesten Künstlerinnen seit 2010", heißt es in einem Statement von Billboard. Gründe für ihre Nominierung seien ihre unzähligen Erfolge, wie zum Beispiel fünf Nummer-eins-Alben, fünf Nummer-eins-Singles, drei Welttourneen und zwei Billboard Woman of the Year Awards.

Für die diesjährigen AMAs hat sich der musikalische Überflieger übrigens eine mit besonderer Spannung erwartete Performance vorgenommen. Bei ihrem Auftritt soll es laut Page Six um weibliche künstlerische Stärke und Macht gehen. Damit soll Taylor auch ein Zeichen gegen ihre ehemaligen Label-Bosse Scooter Braun (38) und Scott Borchetta setzen wollen, mit denen sie sich gerade in einem Streit um die Rechte an ihren eigenen Songs befindet.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei "Good Morning America"

Getty Images Scooter Braun, Musikmanager

