Mit ihrer Autobiografie "Im Herzen barfuß" hat das Ex-Model Dana Schweiger (51) zuletzt für Trubel gesorgt: Sie enthüllte die Affären ihres Ex Til Schweiger (55) während ihrer gemeinsamen Ehe. Für die Öffentlichkeit eine Überraschung, denn viele Jahre galten die beiden als Traumpaar. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Valentin, Luna (22), Lilli (21) und Emma (17). Und werden deshalb Weihnachten auch weiter zusammen feiern. Bleibt die Frage, wo die Schweigers das Fest der Liebe in diesem Jahr verbringen?

Nachtragend in Bezug auf das Buch scheint Til nicht zu sein und sagte im Interview mit Bild: "Wir feiern höchstwahrscheinlich Weihnachten in Hamburg, bei mir zuhause." Der Schauspieler und Regisseur pflegt trotz der Enthüllungen ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner 51-jährigen Ex-Frau. "Trotzdem feiern wir Weihnachten zusammen, wir sind ja eine Familie und das ändert auch ein Buch nicht", so der Produzent. Der 55-Jährige hat selbst kein Interesse, eine Autobiografie zu schreiben.

Dana und Til Schweiger heirateten 1995. Der Bruch folgte zehn Jahre später – geschieden sind sie seit 2014. Kurz zuvor war die Familie aus den USA nach Deutschland gezogen. Heute lebt das ehemalige Model mit Tochter Emma in Kalifornien. Die drei anderen Kids gehen bereits eigene Wege und sind aus dem Haus.

tilschweiger Til Schweiger mit seiner Tochter Luna 2019

tilschweiger Til Schweiger und Tochter Lilli in Malibu 2018

Getty Images Til Schweiger in Berlin 2015

