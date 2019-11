Was hat Pete Davidson (26), was andere nicht haben? Der US-Komiker ist anscheinend eine ziemlich gute Partie und verdrehte bereits Celebrity-Beautys wie Ariana Grande (26), Kate Beckinsale (46) und Margaret Qualley (25) den Kopf. Aktuell schwebt der 26-Jährige bekanntlich mit der acht Jahre jüngeren Model-Berühmtheit Kaia Gerber (18) auf Wolke sieben. Will man Pete selbst Glauben schenken, kann sich Cindy Crawfords (53) Tochter aus einem ganz besonderen Grund glücklich schätzen.

Was es damit auf sich hat, verriet der US-Star nun in einem Interview mit dem Paper Magazine. "Meine Sprache der Liebe, wenn ich in einer Beziehung bin, ist, dass ich die Person, die an meiner Seite ist, wie eine Prinzessin behandle", sagte der Comedian. Das dürfte auch erklären, wie er das Herz von Kaia erobern konnte. Weiter plauderte er aus: "Ich versuche, so weit wie möglich zu gehen, weil es das ist, was man machen sollte. Wenn man mit jemandem zusammen ist, sollte man der Person das Gefühl geben, dass sie etwas Besonderes ist."

Mit dieser Strategie scheint er in der Vergangenheit allerdings nicht immer nur Glück gehabt zu haben. "Wenn man jemandem so viel gibt, kann es den anderen überfordern und er weiß dann nicht, ob er da herankommen oder mithalten kann", berichtete Pete schließlich.

SIPA PRESS / Action Press Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018

Backgrid / ActionPress Peter Davidson und Kaia Gerber

TheImageDirect.com / ActionPress Pete Davidson im Juli 2019

