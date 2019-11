Wie geht es für Nadine Klein (34) und Niko Ulanovsky nach Dancing on Ice weiter? Die ehemalige Bachelorette und ihr Eiskunstlauf-Partner mussten die Show in der vergangenen Folge verlassen. Die beiden hatten zwar die Jury von sich überzeugt, am Ende riefen aber nicht genug Zuschauer für sie an. Im Promiflash-Interview verrät Nadine jetzt, dass sie und Niko nach dem Show-Aus sicherlich in Verbindung bleiben würden.

"Ich habe in Niko einen Freund gefunden und wir werden unabhängig von der Show Kontakt halten", versichert die 34-Jährige. Nicht nur ihr Coach, auch der gemeinsame Sport werde ihr fehlen: "Ich würde unfassbar gerne mit dem Eislaufen weitermachen. Ob sich das irgendwie umsetzen lässt, bleibt aber abzuwarten. Ich werde mal die Möglichkeiten in Berlin checken."

Wie sehr sie mittlerweile für Eistanz brennt, bewies Nadine bereits bei ihrem Show-Exit. Als klar war, dass sie das Format verlassen muss, brach sie in Tränen aus. Selbst kurze Zeit später bei der "Dancing on Ice"-Aftershow bekam sie vor lauter Schluchzen kaum einen Satz raus.

Instagram / nadine.kln Ex-Bachelorette Nadine Klein

Anzeige

Getty Images Nadine Klein und Niko Ulanovsky bei "Dancing on Ice"

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Nadine Klein bei "Dancing on Ice" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de