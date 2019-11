Leonardo DiCaprio (45) hat offenbar eine Vorliebe für junge Models. Nach Nina Agdal (27), Lorena Rae (25) und Toni Garrn (27) datet der Hollywood-Star Camila Morrone. Zwischen Leo und seiner aktuellen Freundin liegt ein Altersunterschied von 23 Jahren. Einige Fans bezweifeln deshalb die Echtheit ihrer Liebe und feinden die Nachwuchsschauspielerin im Netz wegen ihrer Beziehung an. Jetzt spricht die 22-Jährige in einem Interview Klartext.

In einem Gespräch mit Vulture äußert sich das Vogue-Covergirl zu den bitterbösen Instagram-Kommentaren. "Ich hatte das Gefühl, ich müsste sagen: 'Ihr seid scheiße! Ihr seid wirklich gemein'", sagt Camila. In Zukunft werde sie das Thema aber wohl nicht mehr ansprechen. "Ich habe immer mehr gelernt, mich zu schützen und Dinge zu vermeiden, die meine Gefühle verletzen", fährt sie fort.

Zuvor richtete sich Camila in einem Insta-Video emotional an ihre Hater: "Ich hoffe, dass die Leute lernen, mit etwas weniger Hass zu leben und ihre Zeit und ihr Interesse an einem anderen Ort zu platzieren, weil sich das Leben ohne Hass ziemlich gut anfühlt.“

Getty Images Camila Morrone in Beverly Hills im Juli 2019

Getty Images Leonardo DiCaprio in Japan 2019

Getty Images Leonardo DiCaprio und Camila Morrone in Paris 2018

