Diese Hochzeit auf den ersten Blick-Braut darf sich die Fashion-Krone aufsetzen! Am Sonntagabend durften zwei weitere Bräute in der aktuellen Staffel des Kuppelformats vor den Traualtar treten. In ihrem persönlichen Traum in Weiß wollten Christina und Samantha ihrem jeweiligen Bräutigam das Jawort geben. Die beiden Blondinen sahen sich in ihrer Tüllrobe ziemlich ähnlich. Doch welcher Look hat den Promiflash-Lesern besser gefallen? Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig.

In einer Promiflash-Umfrage stimmten 93 Prozent (Stand: Montag, 11 Uhr) dafür, dass Christinas Hochzeitsoutfit das Schönere sei. Von insgesamt 1.555 abgegebenen Stimmen waren nur 109 Teilnehmer (7 Prozent) der Meinung, dass Samantha in ihrem Dress besser ausgesehen hat. Beide Bräute hatten sich nicht nur für die traditionelle weiße Farbe entschieden – ihr glitzerndes Prinzessinnenkleid war jeweils auch mit einem schulterfreien Korsett mit Herzausschnitt versehen. Zudem entschieden sich sowohl die Gesundheits- und Krankenpflegerin als auch die Steuerfachangestellte für eine stylische Hochsteckfrisur.

Während Christina für ihren großen Tag sicher genaue Fashion-Vorstellungen hatte, erklärte sie in der vorangegangenen Episode der Hochzeitsshow: Das wichtigste Kriterium bei der Anzugwahl ihres Zukünftigen sei, dass er sich darin wohlfühlen solle. Mit einem strahlenden Lächeln in seinem schicken, blauen Anzug ließ Neu-Ehemann Marcel auch vermuten, dass diese Voraussetzung erfüllt war.

