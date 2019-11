Der endgültigen Scheidung scheint nun nichts mehr im Weg zu stehen! Seit 2017 sind Sängerin Fergie (44) und Josh Duhamel (47) schon kein Paar mehr. Trotz der Trennung blieben die Musikerin und der Schauspieler zwei weitere Jahre noch ganz offiziell Ehepartner. Erst im Mai 2019 reichte die 44-Jährige dann aber die Scheidung ein. Doch die Auflösung der Ehe stand kurzzeitig auf der Kippe: Die Noch-Eheleute ließen sich sehr viel Zeit mit den Formalitäten, sodass ihnen sogar eine Frist gestellt wurde. Jetzt findet der Scheidungszirkus aber offenbar ein Ende!

Wie TMZ berichtet, sollen sich Fergie und Josh nun endlich über die Bedingungen und Voraussetzungen ihrer Scheidung geeinigt haben. Die nötigen Unterlagen sollen sie am Freitag dem L.A. Superior Court übergeben haben. Was genau in den Dokumenten vereinbart wurde, ist nicht bekannt. Vermutlich wird darin aber das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Axl thematisiert – angeblich soll sich die Ex-Black Eyed Peas-Frontfrau für geteilte Rechte einsetzen.

Und das hat einen einfachen Grund: Denn die beiden Ex-Partner verstehen sich trotz ihrer zerbrochenen Liebe nach wie vor richtig gut. Fergie und Josh unternehmen mit ihrem Sohnemann sogar gemeinsame Familienausflüge!

FayesVision/WENN.com Fergie bei einer Viewing Party für "The Four: Battle For Stardom"

Anzeige

Getty Images Josh Duhamel und Fergie 2011 in Kalifornien

Anzeige

Jonathan Leibson/Getty Images for Pandora Media Inc Josh Duhamel mit Fergie und Söhnchen Axl in L.A. 2016

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Fergie und Joshs Scheidung so lange zieht? Nein, niemals Doch, irgendwie schon Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de