Tina Turner hat heute allen Grund zum Feiern: Die Rock-Röhre zelebriert ihren 80. Geburtstag! Mittlerweile hat sich die "Simply the Best"-Interpretin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebt mit ihrem Mann zurückgezogen in der Schweiz. Anlässlich ihres Ehrentages machte die Musik-Legende nun eine schöne Ausnahme. Tina meldete sich im Netz mit einer bewegenden Botschaft an ihre Fans: Sie ist eine glückliche 80-jährige Frau!

"Ja, ich bin 80", begann sie ihre Ansprache in einem Clip, der auf Twitter hochgeladen wurde. "Was habe ich gedacht, wie es ist, 80 zu sein? So nicht. Warum? Nun, ich sehe großartig aus, ich fühle mich gut und ich habe einige sehr ernste Krankheiten durchgemacht, die ich überwunden habe." Es sei also so, als hätte sie eine zweite Chance bekommen. "Ich bin froh, 80 zu sein", lautete ihr Fazit.

Tina Turner musste bereits einige gesundheitlichen Rückschläge verkraften: 2013 erlitt sie einen Schlaganfall, 2016 wurde bei ihr Darmkrebs diagnostiziert – außerdem erlitt sie eine Nierenerkrankung. Zum Glück konnte in zwei Operationen der Teil des Dickdarms entfernt werden, der mit Krebs befallen war. Ihr Mann Erwin Bach spendete ihr eine Niere.

