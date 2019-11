Wenn sich Michael Patrick Kelly (41) da mal keine coole Truppe an seine Seite geholt hat. Am Dienstagabend gipfelte die sechste Staffel von Sing meinen Song in der alljährlichen Weihnachtsausgabe. Schon jetzt steht fest, dass es auch eine siebte Episodenreihe im Jahr 2020 geben wird – wieder unter der Moderation von Paddy und mit vielen weiteren bekannten Gesichtern aus der Musikszene. Jetzt veröffentlichte der neue Cast sein erstes Selfie und beweist damit: Die Teilnehmer freuen sich schon riesig auf das Projekt!

Im kommenden Jahr mit dabei: Max Giesinger (31), Lea (27), Nico Santos, Rapper MoTrip, Ex-Eurovision Song Contest-Star Ilse DeLange (42) und Selig-Singer-Songwriter Jan Plewka. Auf Instagram postete Nico nun einen Schnappschuss der Crew und versah diesen mit den Worten: "Diese unendlich geile Truppe fährt zusammen nach Südafrika! Danke, dass ich ein Teil davon sein darf!" Das Tauschkonzert wird seit der ersten Staffel im Süden Afrikas gedreht.

Unter dem Post outeten sich sofort einige prominente "Sing meinen Song"-Fans. YouTuberin Dagi Bee (25) drückte ihre Freude auf die nächste Staffel mit dem Wort "Geil!" aus, Sänger Sasha (47) schrieb "Genieß es". Der Musiker ist selbst Teil der ersten Runde im Jahr 2014 gewesen.

TVNOW / Markus Hertrich Michael Patrick Kelly bei "Sing meinen Song"

Christoph Hardt / Future Image Nico Santos beim Vivawest Festival

Getty Images Sasha, Sänger

