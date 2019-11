Jenny Elvers (47) ist wieder solo unterwegs! Die Reality-TV-Bekanntheit machte im Juni ihre neue Beziehung öffentlich: Zusammen mit dem Männer-Model Simon Lorinser besuchte sie ein Shopping-Event in Berlin. Bei dem Red-Carpet-Auftritt wirkten die beiden noch total vertraut und innig – die beiden schwärmten vor der anwesenden Presse in den höchsten Tönen voneinander. Doch diese Liebe ist nun Geschichte: Jenny und Simon sind getrennt!

Das bestätigte die Schauspielerin jetzt im Bild-Interview: "Ja, wir sind getrennt. Es war eine Sommerliebe. Jetzt ist Winter", lauteten ihre klaren Worte. Die kuscheligen Weihnachtstage wird Jenny also nicht an der Seite des Bart-Trägers verbringen. Doch woran scheiterte ihre Liebe? Hierzu machte die 47-Jährige ein offenes Geständnis und stellte auch klar, dass der Altersunterschied von zwölf Jahren nicht der Grund war: "Ich lasse nur schwer Nähe zu. Wenn mir jemand zu nahe kommt, gehe ich auf Abstand."

Zeit für Herzschmerz hat Jenny aktuell nicht: Sie ist gerade total eingespannt in der TV-Show Dancing on Ice. An der Seite von Tanzpartner Jamal Othman fegt sie wöchentlich übers Eis – und kommt bei den Pirouetten und Stunts bestimmt auf andere Gedanken.

ActionPress/Wenzel, Georg Simon Lorinser und Jenny Elvers bei ihrem Paar-Debüt im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck Jenny Elvers, Kandidatin bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de