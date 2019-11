Evelyn Burdecki (31) kann Helene Fischers (35) Partnerwahl voll und ganz nachvollziehen! Seit wenigen Wochen ist die Dschungelkönigin mit der Let's Dance-Live-Tour in Deutschland unterwegs und beeindruckt die Zuschauer mit ihren Tanzeinlagen. Dass während einer solchen Reise wenig Zeit fürs Privatleben bleibt, bemerkte die 31-Jährige bereits nach kurzer Zeit. Daher glaubt sie jetzt, den Grund dafür zu kennen, warum Schlager-Ikone Helene sich für ihren Thomas Seitel entschied!

So meinte Evelyn im Gespräch mit Bild: "Ich verstehe jetzt, dass Helene mit ihrem Backstage-Tänzer zusammengekommen ist. Man sieht ja sonst keine Männer auf Tour." Zudem sei ihr jetzt erst klar geworden, was für Leistungen die Schlagersängerin während ihrer Tourneen bringe. "Ich merke jetzt erst, was so eine Helene Fischer alles leistet. Das schlaucht total", räumte die Dschungelcamp-Gewinnerin ein.

Im Gegensatz zu Helene fand Evelyn ihr Liebesglück allerdings bisher noch nicht. "Ich habe hier aber leider noch keinen neuen Freund gefunden. Einige der Tänzer sind ganz süß, aber der Richtige war noch nicht dabei", sagte sie.

