Die Obamas vereinen sich auf einem neuen Familienfoto anlässlich Thanksgiving! Der US-amerikanische Feiertag findet am heutigen Donnerstag statt. Dazu versammelt sich traditionell die Family unter anderem zu einem gemeinsamen Essen. Gut vorstellbar, dass also auch die beiden Töchter des ehemaligen Präsidenten Barack Obama (58) und seiner First Lady Michelle (55), Sasha (18) und Malia (21), zu diesem Fest nach Hause gekommen sind. Zumindest besitzt auch bei den Obamas Thanksgiving eine große Bedeutung: Michelle teilte jetzt nämlich ein neues Foto der vier!

"Von unserer, an eure Familien, happy Thanksgiving!", kommentierte die 55-Jährige den Schnappschuss auf Instagram, auf dem die Familie in die Kamera grinst. Barack trägt dabei ein kariertes Hemd, Sasha entschied sich für ein schlichtes schwarzes Dress, Michelle und Malia trugen sommerliche Kleider. Entstanden könnte das Foto sein, als Sasha zu ihrem Highschool-Abschlussball im Mai ging. Einige Bilder dieses Tages kursierten hinterher zwar im Netz – jetzt ist jedoch erstmals das gesamte Obama-Quartett in seinen Roben zu sehen.

Mittlerweile gehen die Schwestern beide auf unterschiedliche Colleges. Während Malia an der Elite-Universität Harvard angenommen wurde, studiert die 18-Jährige seit einigen Wochen an der University of Michigan. Die berühmten Eltern scheinen ihre Zeit zu zweit aber auch zu genießen: Anfang Oktober feierten Michelle und Barack ihren 27. Hochzeitstag und widmeten sich rührende Liebeserklärungen im Netz. "Wie die Beatles sagten: 'Es wird immer besser.' Danke für die wundervollen Jahre", schrieb das einstige Staatsoberhaupt auf Social Media.

Getty Images Barack Obama im Oktober 2019

Anzeige

Ace Pictures via ZUMA Press / ActionPress Malia Obama, Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama

Anzeige

Splash News Sasha Obama, Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de