Judith Williams (47) ist nicht nur eine knallharte Geschäftsfrau, sondern auch eine strenge Mama! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander-Klaus Stecher (51) hat die Die Höhle der Löwen-Investorin zwei gemeinsame Töchter. Zu ihrer Rasselbande gehören außerdem zwei Söhne aus Alexanders erster Ehe. Damit der Familienalltag so glatt wie möglich abläuft, gibt es klare Regeln im Hause Williams-Stecher. Eine davon würde so manch anderes Kind heutzutage ganz schön hart treffen: Smartphones sind tabu!

"Sie besitzen kein Handy. Wir haben die Abmachung: Bis zum 15. Geburtstag gibt's keins", betonte die 47-Jährige nun im Bunte-Interview. Ihre Sprösslinge hätten damit auch kein allzu großes Problem. "Bei uns gibt es darüber keinen Ärger", ergänzte Judiths Gatte. "Unsere 13-jährige Tochter Sophia besaß mal ein Handy und gab es freiwillig zurück." Die Teenagerin habe schnell bemerkt, dass ihr vor allem die ständigen Nachrichten in Gruppenchats nicht guttun würden. "Wir haben lange darüber gesprochen und sie war richtig erleichtert, sich nicht mehr diesem Zwang des Immer-dabei-Seins aussetzen zu müssen", erklärte Alexander.

Und wenn ihre Kinder mal mit ihren Freunden kommunizieren wollen, dürften sie das Handy von Mama Judith benutzen. "Die schreiben alle mir. Ich bin teilweise auch in den WhatsApp-Gruppen drin", verriet die Dancing on Ice-Jurorin. Dort mache sie manchmal erschreckende Entdeckungen. "Ab und an bin ich wirklich schockiert, wenn teilweise 10-jährige Kinder um 23 Uhr noch 'Hey' schreiben."

