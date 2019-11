Fast ein Jahr alt ist der Sohn von Popstar Sasha (47) jetzt schon – sein Name ist den Fans aber bisher noch nicht bekannt gewesen! Im November 2018 hatten der Musiker und seine Julia ihr Baby auf der Welt begrüßt. Mit einem niedlichen Familien-Bild stellten sie ihren Nachwuchs gleich nach der Geburt via Social Media vor. Wie der Sprössling heißt, haben die beiden erst jetzt verraten: Otto Carl Leonard.

Im Gespräch mit Bunte erklärte der Sänger, warum das Paar dieses Geheimnis so lange gehütet habe: "Anfangs war es reine Unsicherheit und dann haben wir den richtigen Zeitpunkt dafür verpasst." Der Rufname Otto habe für die zwei eine besondere Bedeutung. Julia erzählte: "Meine Lieblingszahl acht heißt auf Italienisch otto." Außerdem sei der Kleine der achte Enkel ihrer Eltern. Einen versteckten Hinweis hätten Sasha und seine Frau ihren Fans bereits während der ganzen Zeit gegeben. Unter vielen Posts hatten sie den Hashtag #8 verwendet.

Ob sich die Großeltern bald über Enkel Nummer neun freuen dürfen, will die Familie auf sich zukommen lassen. Obwohl sich der stolze Papa eine Mini-Background-Gruppe wünsche, seien er und seine Liebste aktuell überglücklich in ihrer Dreier-Konstellation. "Wir möchten es so wie bei Otto machen: Was passiert, das passiert", offenbarte Julia über die weitere Nachwuchs-Planung.

Instagram / radiographia Sasha mit seiner Frau Julia und seinem Sohn Otto

Instagram / sasha.music Musiker Sasha und seine Frau Julia

Instagram / sasha.music Sänger Sasha und sein Sohn Otto

