Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich strahlten Julia Prokopy (24) und Nico Schwanz (41) um die Wette. Endlich konnte das verliebte Paar seine Liebe füreinander öffentlich und unbeschwert zeigen. Erst vor wenigen Wochen hatten die Reality-Stars ihre Fans über ihre noch junge Beziehung aufgeklärt. Trotz einer Altersdifferenz von 17 Jahren scheinen die beiden wie füreinander geschaffen zu sein – so schätzt zumindest die Mutter von Nico die Lage ein.

Bei der Lambertz-FineArt-Kalenderpräsentation Anfang November in Berlin traf Promiflash den blonden Frauenschwarm, der verriet, was seine Eltern von Julia halten und wie das erste Treffen verlief. "Meine Eltern sind herzlich und meine Mama hat wirklich aufgepasst, auch was im TV lief. Sie hat gesagt: ‘Das ist die erste Frau, die dich mit beiden Händen am Kopf gepackt und geküsst hat.'" Seine Mutter habe auch geäußert, dass sie bei Julia ein supertolles Gefühl habe – denn sie sei liebevoll und lache immer.

Der Familie seiner Traumfrau ist Nico auch schon vorgestellt worden. Julia habe ihn an Allerheiligen zu ihrer gesamten Sippe mitgenommen: "Wir sind zusammen auf den Friedhof gegangen mit der ganzen Familie und abends saßen wir bei Kaffee, Kuchen und Abendbrot. Die mögen mich auch."

