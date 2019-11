Was für ein seltener Fan-Service von Naomi Campbell (49)! Die Laufsteg-Schönheit gehört ohne Zweifel zu den Ikonen der Model-Branche. Und das scheint sie auch zu wissen – immerhin macht die 49-Jährige immer wieder Schlagzeilen als absolute Diva inklusive gelegentlicher Wutausbrüche. In London zeigte Naomi sich allerdings jetzt von einer anderen Seite: Grinsend posierte sie mit dem DJ Manny Norte für ein Selfie!

Versteinerte Miene? Am vergangenen Donnerstag bei Naomi Campbell Fehlanzeige! Nicht nur etliche Fotografen lichteten das Model ab, als es bei den Global Offices in der britischen Hauptstadt ankam. Auch für die Kamera von Manny posierte sie bereitwillig – und sogar einen Luftkuss warf sie in die Richtung des Smartphones. Das dürfte ein guter Start für das Interview gewesen sein, das mit dem Radiomoderator anschließend folgen sollte.

Dass die gebürtige Britin auch anders als gereizt kann, bekam sogar schon Prinz Charles (71) zu spüren. Im vergangenen Jahr traf er sie kurz vor seinem 70. Geburtstag – die beiden kannten sich zuvor schon von einigen anderen Events und seien gute Freunde. Schließlich bekam der Blaublüter von ihr sogar ein verfrühtes Ehrentagsgeschenk, indem Naomi in den höchsten Tönen über ihn sprach: "Er sieht fantastisch aus, auch viel jünger. Ich habe ihm gesagt, dass sein Geist jung ist. Er ist so ein Vorbild für mich", schwärmte sie damals gegenüber Daily Mail.

Backgrid / ActionPress Manny Norte und Naomi Campbell in London

Backgrid / ActionPress Naomi Campbell in London im November 2019

Joe Giddens / Empics / ActionPress Naomi Campbell und Prinz Charles bei einem Empfang in Nigeria

