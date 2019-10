Will Bella Thorne ihrer Community mit diesem Busen-Pic mitteilen, dass sie sich wieder nur einer Beziehung widmet? Dass das Model blank zieht, dürfte ihre Follower im Netz nur noch wenig schocken: Regelmäßig zeigt Bella, was sie zu bieten hat. Doch die Botschaft neben ihrem neuesten Nacktbild sorgt nun für Aufruhr: Offiziell führt die 22-Jährige gleich zwei Romanzen. Hat sie eine davon etwa beendet?

Was hat diese Mitteilung wohl zu bedeuten? Zuletzt zeigte sich die Beauty knutschend und halb nackt mit ihrem weiblichen Flirt Alex Martini – Anfang September präsentierte sie noch ihren Partner Benjamin Mascolo (26) in der Öffentlichkeit. Fans spekulieren nun: Hat sie einen der beiden in den Wind geschossen? "Fertig mit dir", kommentierte Bella ihren aktuellen Schnappschuss auf Instagram.

Mitte Oktober hatte Bella noch ihren Geburtstag gefeiert, zu dem sie sowohl ihre Freundin als auch ihren Freund eingeladen hatte. Seit April sind die pansexuelle US-Amerikanerin und Benjamin jetzt ein Paar – Alex sei erst vor Kurzem dazugestoßen.

Instagram / bellathorne Bella Thorne mit einer Unbekannten, Oktober 2019

Getty Images Bella Thorne und Benjamin Mascolo im August 2019

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Schauspielerin

