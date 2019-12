Hat Courtney Love (55) es diesmal übertrieben? Die Sängerin machte in den vergangenen Jahren eine deutlich sichtbare Verwandlung durch: In zahlreichen kosmetischen Eingriffen hatte die Witwe von Grunge-Ikone Kurt Cobain (✝27) sich unter anderem die Brüste und ihre Nase operieren lassen. Auch das Gesicht der 55-Jährigen kam schon mehrfach in den Genuss von ästhetischen Eingriffen. Nun scheint die Sons of Anarchy-Schauspielerin erneut beim Lifting gewesen zu sein: Courtneys Mimik wirkt wie erstarrt!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die US-Amerikanerin am Donnerstagabend in London. In einem grauen Mantel schreitet die Blondine eilig über eine Straße und hält den Kopf gesenkt, um dem Blitzlichtgewitter zu entkommen – die Veränderung in ihren Gesichtszügen ist jedoch trotzdem sichtbarn: Das Gesicht der Musikerin wirkt verzerrt und übermäßig gestrafft, ihre Augen im Verhältnis künstlich aufgerissen!

Dass Courtney sich erneut diversen Verjüngungsmaßnahmen unterzogen haben könnte, wäre angesichts ihrer Vergangenheit keine allzu große Überraschung: Schon mit Mitte 30 hatte die Mutter von Frances Bean (27) ihr erstes Facelift beauftragt, wie sie vor einigen Jahren gegenüber People gestand.

Getty Images Courtney Love 2019 in Los Angeles

Action Press / Backgrid Courtney Love in London, November 2019

Getty Images Courtney Love bei einem Event, 1999

