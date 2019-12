Donna D'Errico (51) hat ihre Strandfigur nicht eingebüßt! 21 Jahre ist es her, dass die Blondine in den berühmten, roten Badeanzug schlüpfte, um mit ihren Baywatch-Kollegen in die Wellen von Malibu zu tauchen. In ihrer Rolle als Donna Marco war die Schauspielerin zwei Staffeln lang Teil der Kultserie, 1998 verabschiedete sie sich aus dem Cast. Obwohl das alles schon eine ganze Weile her ist, sieht Donna heute noch so aus, als käme sie frisch von der Rettungsschwimmer-Station!

Am Montag erschien Donna auf einem Event in Los Angeles – und dabei war kaum zu glauben, dass die Fotos von ihr nur ein paar Tage alt sind! Die 51-Jährige setzte ihren Hammer-Körper in einem hautengen, schwarzen Kleid in Szene und verzauberte mit einem Mega-Dekolleté. Doch abgesehen von ihrem atemberaubenden Look schien die TV-Beauty seit den Dreharbeiten auch kaum gealtert zu sein!

Dabei sind bereits einige Jahre seit Donnas "Baywatch"-Rolle ins Land gegangen – und in der Zeit machte das ehemalige Playmate weitere Schritte auf der Karriereleiter. Nach ihrem Serien-Aus ergatterte sie sich die weibliche Hauptrolle in "Candyman 3 – Der Tag der Toten" und wirkte in vielen weiteren Produktionen mit. Nach einer gescheiterten Ehe mit dem Musiker Nikki Sixx ist die Schönheit heute mit dem Milliardär DJ Friese zusammen.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Donna D'Errico, bekannt aus "Baywatch"

WENN Donna D'Errico in "Baywatch"

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Donna D'Errico 2019

