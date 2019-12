Ob Melania Trump (49) diesmal ein besseres Händchen für ihre Weihnachtsdeko hat? Auch das Weiße Haus wird in der besinnlichsten Zeit des Jahres mit bunten Lichtern und reichlich Glitter geschmückt. 2018 konnte die First Lady jedoch mit ihrer Deko nicht überzeugen. Die roten Tannenbäume, die sie links und rechts in einem der Flure drapiert hatte, erinnerte die Netz-Gemeinde an eine Waschanlage. Die Kritik scheint Melania sich zu Herzen genommen zu haben: In diesem Jahr setzt sie ganz klassisch auf grüne Weihnachtsbäume!

Wo vor einem Jahr noch die roten Bäume standen, herrscht jetzt Minimalismus. Lediglich ein Baum am Ende des Ganges schmückt den langen Korridor. Außerdem wurde der grüne Teppich durch einen roten ausgetauscht. An der Decke hängen zudem zahlreiche weiße Weihnachtssterne. Doch natürlich blieb es auch diesmal nicht bei einem Tannenbaum. Im großen Saal stehen mehrere pompös geschmückte Bäume, an denen zahlreiche Lichter funkeln. Mit weiteren Dekostücken in Rottönen verwandelte der ganze Präsidentensitz sich in einem winterlichen Traum.

Die Frau von Donald Trump (73) ließ sich ohne Zweifel wieder einiges einfallen. Doch traf sie damit diesmal ins Schwarze? Stolz präsentierte die 49-Jährige ihre üppige Xmas-Deko auch in einem Instagram-Video und wird von der Reaktion ihrer Fans sicher positiv überrascht sein: Sie lieben es! "Wunderschön und anmutig, wundervolle Dekoration", lobte nur ein User ihren Geschmack.

Actionpress/ SMG via ZUMA Wire / Zuma Press Weihnachtsdekoration im Weißen Haus

ActionPress Weihnachtliche Dekoration im Weißen Haus in Washington D. C.

Actionpress/ SMG via ZUMA Wire / Zuma Press Weihnachsdeko im Weißen Haus in Washington D. C.

Actionpress/ SMG via ZUMA Wire / Zuma Press Weihnachtsdekoration im Weißen Haus, 2019

ActionPress Weihnachtliches Deko des Präsidentensitzes, 2019



