Seit über einem Jahrzehnt gehen sie nun schon durch dick und dünn – die Rede ist von Dieter Bohlen (65) und seiner Carina Walz. Das Paar ist auch heute verliebt wie am ersten Tag und stellt immer wieder klar: Familie ist das Wichtigste. Jetzt teilte der DSDS-Chefjuror ein Bild aus früheren Zeiten und macht damit deutlich: Dieter und Carina schweben wie damals auf Wolke sieben!

Diesen Einblick in die Vergangenheit gewährte der 65-Jährige nun seiner Instagram-Community. "Vor 13 Jahren, da kannten wir uns ein paar Tage und niemand hat an unsere Beziehung geglaubt", kommentierte er das Pool-Foto mit seiner Herzdame. 2006 lernten sich die beiden auf Mallorca kennen und lieben – damals dachten viele nur, dass Carina lediglich eine weitere Flamme des Poptitans nach Verona Pooth (51) und Nadja Abd el Farrag (54) wäre. Doch das Pärchen überraschte alle und ist bis heute immer noch glücklich.

In einem Instagram-Clip erzählte Dieter vor wenigen Monaten, wie er seine Carina kennengelernt habe. "Cala Ratjada. Es war so zwei Uhr nachts, ich war in einer Disco, die Disco heißt Physical. Ich stand an der Bar umringt von vielen hübschen Mädchen und vielen Freunden. Da kam die kleine Carina, stellte sich hin, lachte und bestellte ein Getränk", rekapitulierte der Musiker die allererste Begegnung.

