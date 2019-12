Großer Trubel bei Bachelor in Paradise! Seit ihrem ersten Treffen im Recycling-Ableger der Kuppelshows sprühen zwischen Natalie Stommel und Michael Bauer (28) die Funken. Bei emotionalen Dates kamen sich die einstige Bachelor-Teilnehmerin und der Bachelorette-Alumni immer näher – doch ihre Romanze wurde gleich mehrfach von Michis Vergangenheit getrübt: Kandidatin Michelle Schellhaas offenbarte eine Affäre mit dem Bayer, Amelie Sperlich unterstellte ihm sogar, zu Hause eine Freundin zu haben. Die Zuschauer bangen mit Natalie und ihrem Liebesglück mit – denn ihre Geschichte erinnert ziemlich an die von Love Island-Liebling Melissa (24)!

Wir erinnern uns zurück: Bei "Love Island" musste Melissa ein wahres Auf und Ab mit Danilo Cristilli durchleben. Immer wieder kamen andere Frauen im Spiel gewesen – seine stetigen Gefühle für Dijana Cvijetic zerstörten die aufkeimende Verbindung zu Melissa dann endgültig. Die Stuttgarterin hielt jedoch stets an dem Influencer fest und verzichtete dafür sogar auf Flirts mit anderen Männern. Durch ihre liebevolle Art wurde sie schnell zum absoluten Publikumsliebling – verließ die Show am Ende jedoch alleine und mit gebrochenem Herzen.

Ganz ähnlich ergeht es aktuell auch Natalie: Trotz seiner zurückliegenden Affäre mit Michelle hielt die Düsseldorferin zu Michi und gab ihm Runde für Runde ihre Rose. Beim Abenteuer-Date mit Andreas Ongemach (28) war sie in Gedanken ebenfalls immer bei dem 28-Jährigen – und glaubte auch Amelies Vorwurf, das Malemodel sei in einer Beziehung mit ihrer guten Freundin, nicht. Doch wird auch Natalie am Ende das Herz gebrochen – ganz wie Melissa? Nehmt an unserer Umfrage teil!

TVNOW Natalie Stommel und Michi Bauer bei "Bachelor in Paradise"

RTL II Melissa und Danilo im Flur der "Love Island"-Villa

TVNOW Natalie Stommel und Michael Bauer bei "Bachelor in Paradise"

