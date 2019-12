Lily Allen (34) und David Harbour (44) genießen ihre Zweisamkeit! Im Oktober hatten die Musikerin und der Schauspieler ihre Liebe mit einem Social-Media-Posting öffentlich gemacht. Nur kurze Zeit später gab es bereits süße Gerüchte, das Paar wolle heiraten – denn die "Smile"-Interpretin wurde mit einem verdächtigen Ring am Finger abgelichtet. Ob nun verlobt oder nicht – die Turteltauben gönnten sich nun eine Auszeit und urlaubten in Miami Beach!

Aktuelle Bilder zeigen die Sängerin und den Stranger Things-Star am Mittwoch auf der Strand-Halbinsel der Südstaaten-Metropole: Im lässigen Bade-Look entspannten Lily und David am Pool. Die Britin trug dabei nur einen Bikini, den sie mithilfe eines Handtuchs jedoch verdeckte. Ihrem Partner hingegen schien nicht ganz so warm zu sein: Der 44-Jährige kleidete sich zusätzlich zu seinen Shorts in ein langärmliges Karo-Hemd und Sneaker. Die Zeit zu zweit schienen die beiden jedoch zu genießen – das deuten zumindest ihre entspannten Gesichter auf den Fotos an.

Ihre Liebe präsentierten die beiden am Abend zudem bei der Fashion Show des Labels Dior: Mit süßem Lächeln blickten die beiden in die Kameras der Fotografen – und zeigten sich damit erst zum zweiten Mal als Pärchen bei einem Event.

MEGA Lily Allen in Miami Beach, Dezember 2019

MEGA David Harbour in Miami, Dezember 2019

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei der Dior Fashion Show in Miami

