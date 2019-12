Der heutige Gast in der Jury von Queen of Drags ist ein internationaler Superstar! Während die sechs verbliebenen Kandidatinnen in der Castingshow mit ihrer Travestie-Kunst um die Gunst von Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) buhlen, leistet eine Social-Media-Berühmtheit der Jury beim Verteilen der Punkte Gesellschaft. Pabllo Vittar ist die Dragqueen mit den meisten Insta-Followern weltweit.

9,6 Millionen Fans abonnieren den Instagram-Kanal des Verwandlungskünstlers. Kein anderer Promi aus der Drag-Szene kann Pabllo mit dieser Follower-Zahl das Wasser reichen. Nicht nur im Netz ist die Brasilianerin eine Ikone – auch als Sängerin hat sich Pabllo einen Namen gemacht. Mit eigenen Songs und vor allem mit ihrer Cover-Version von "Lean On" von Major Lazer bringt sie die Zuhörer zum Jubeln. Ob die deutschen Drags sie mit ihren Performances überzeugen können?

Auch in der vergangenen Woche gab es in der Jury einen Stargast. Mit Sängerin Leona Lewis (34) saß den Teilnehmerinnen ebenfalls eine internationale Größe gegenüber. Vor allem Catherrine Leclary hatte es der "Run"-Interpretin angetan. Mit ihrer Höchstpunktzahl kürte Leona die älteste Performerin der Runde zur "Queen of the Week".

