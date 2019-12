Folgt auf den großen Ehekrach zwischen Ray J (38) und Princess Love (35) nun etwa wirklich die Scheidung? Ende November war es zwischen dem Rapper und seiner Frau zum Eklat gekommen: Das schwangere Model hatte dem 38-Jährigen vorgeworfen, es in Las Vegas mit der gemeinsamen Tochter zurückgelassen zu haben, um mit anderen Frauen zu feiern. Die 35-Jährige kündigte anschließend an, sich von ihrem Gatten scheiden lassen zu wollen – doch macht sie nun ernst? Ray J trägt seinen Ehering nicht mehr!

Aktuelle Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen den Ex von Kim Kardashian (39) am Montag am Flughafen von Los Angeles. Mit ernster Miene packt Ray J sein Hab und Gut in eine Tasche – und dabei fällt sofort seine linke Hand auf: An seinem Ringfinger funkelt kein Schmuckstück mehr! Stattdessen ist deutlich eine blasse Linie zu sehen, wo sich der Ehe-Klunker einmal befand.

Doch bedeutet das wirklich das Ende der Beziehung zwischen den bald Zweifach-Eltern? Princess schien ihre Drohung zumindest ernst zu meinen: "Ich will nicht mehr verheiratet sein. Ende der Geschichte! Ich habe dafür keine Zeit. Das ist keine Liebe und ich bin durch!", hatte sie zuletzt erklärt und zudem behauptet, ihr Mann habe sie mehrfach mit anderen Frauen betrogen und belogen.

Getty Images Ray J bei den BMI Hip-Hop-Awards 2015

Getty Images Ray J mit seiner Frau Princess Love und seiner Tochter Melody

Getty Images Ray J bei einer Premiere in West Hollywood

