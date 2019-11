Großes Drama um Ray J (38) und seine Frau Princess Love (35)! Mitte der Woche hatte das im achten Monat schwangere Model seinen Gatten via Social-Media angeklagt, es und die gemeinsame Tochter Melody während eines Vegas-Aufenthalts sitzen gelassen und sich stundenlang nicht gemeldet zu haben. Der Musiker hatte die Ereignisse daraufhin runtergespielt – doch seine Liebste hat jetzt genug: Princess kündigte im Netz an, sich scheiden lassen zu wollen!

In einem Instagram-Livestream erklärte die 35-Jährige: "Ich will nicht mehr verheiratet sein. Ende der Geschichte! Ich habe dafür keine Zeit. Das ist keine Liebe und ich bin durch. Es ist eine Scheidungs-Party!" In dem sozialen Netzwerk berichtete die werdende Zweifachmutter zudem, es sei nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen: So habe Ray J ein heimliches Handy gehabt, um Affären zu kontaktieren. Zudem habe der Ex von Kim Kardashian (39) ihr in mehreren Streits mit der Scheidung gedroht.

Und Ray J? Der antwortete auf die Ehe-Aus-Ankündigung seine Frau mit einem langen Text auf seinem Instagram-Profil: "Mein Herz war die letzte Woche schwer. Ich vermisse mein Baby Melody so sehr, dass es weh tut!" Es tue ihm leid, dass die Welt mit ansehen müsse, wie eine junge Familie zerbreche. "Ich werde weiterhin versuchen, der beste Mann und Vater zu sein!", beendete der Musiker seine Worte.

Getty Images Ray J und Princess Love bei den MTV Movie and TV Awards 2019

Emma McIntyre/ Getty Images Musiker Ray J und Princess Love

Getty Images Ray J im Februar 2019

