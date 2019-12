Für Katy Bähm (26) ist der Queen of Drags-Traum geplatzt! In der vierten Folge von Heidi Klums (46) Travestie-Show kämpften die verbliebenen sechs Kandidatinnen um den Einzug in die nächste Runde. Während Yonce Banks sich die meisten Zähler auf ihrem Punktekonto sichern konnte, reichte die Performance ihrer Erz-Feindin nicht für die kommende Woche. Nach der Entscheidung musste Katy das Format verlassen – aber nicht ohne den Zuschauern eine bewegende Message zu hinterlassen.

"Wenn ihr denkt, ihr könnt etwas nicht schaffen, kämpft einfach dafür. Ihr könnt teilweise aus nichts, alles aufbauen. Glaubt an euch, auch wenn es viele Leute gibt, die nicht an euch glauben und gegen euch sind", lauten die emotionalen Worte der Dragqueen nach ihrem überraschenden Aus. Erst kurz zuvor hatte die 27-Jährige selbst ganz offen darüber gesprochen, in der eigenen Familie große Ablehnung erfahren zu haben. Dass die Künstlerin bei "Queen of Drags" so viel von sich zeigen konnte, sei ihr unglaublich wichtig.

Sorgen darum, dass Katy nach ihrem Exit nun komplett von der Bildfläche verschwinden könnte, müssen sich ihre Fans allerdings nicht machen. Neben ihrer erfolgreichen Arbeit als Drag-DJane besitzt sie auch einen eigenen Perückenladen. "Ich kann theoretisch auch nur von dem Job leben”, freut sie sich bei red über diesen Erfolg. Ohne die bunte Kunst könne die TV-Bekanntheit allerdings nicht auskommen.

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, "Queen of Drags"-Star

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

© ProSieben/Boris Breuer Katy Bähm, "Queen of Drags"-Kandidatin

