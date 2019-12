Tolle Nachrichten für alle Fans von Die Höhle der Löwen! Die vergangene Staffel des Tüftler-Formats bot wieder etliche innovative Ideen, spannende Pitches und so manche heftige Diskussion zwischen den Löwen. Normalerweise müssen die Zuschauer sich immer bis zum Spätsommer gedulden, bis neue Folgen über die TV-Bildschirme flimmern. Doch zum ersten Mal startet die nächste Staffel von "Die Höhle der Löwen" schon im Frühling!

Das verrät der Sender Vox in einer Pressemitteilung. Wann genau die Folgen erscheinen, wurde noch nicht bekannt gegeben – dafür verkündeten die Verantwortlichen aber: Kult-Löwe Frank Thelen (44) wird in Staffel sieben das letzte Mal zu sehen sein. Danach steigt das Zahlengenie, wie angekündigt, aus. Ansonsten tut sich nichts an der Löwenriege: Judith Williams (47), Ralf Dümmel (53), Carsten Maschmeyer (60), Dagmar Wöhrl (65), Georg Kofler (62) und Neuling Nils Glagau (44) kehren für die nächste Runde Pitches zurück.

Frank verlässt das TV-Format aus gutem Grund: In letzter Zeit habe er für sich festgestellt, dass er nicht in die Showbranche gehört: "Fernsehen ist eine interessante Welt, aber es war nie wirklich meine Welt", stellte er kürzlich im Bild-Interview klar.

ActionPress Frank Thelen beim "Die Höhle der Löwen"-Fotocall in Hamburg 2019

Chris Emil Janßen / ActionPress Die Investoren von "Die Höhle der Löwen" beim Photocall in Hamburg

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams und Frank Thelen bei "Die Höhle der Löwen"

