Superstar-Auflauf bei The Masked Singer! In der TV-Show verstecken sich prominente Gesichter unter schillernden Kostümen – nur anhand von Hinweisen und den Singstimmen der Performer muss ein Rateteam dann herausfinden, wer sich unter der Verkleidung verbirgt. In Amerika läuft aktuell bereits die zweite Staffel des Formats – und unter den Maskeraden steckten bisher echte Mega-Stars: Michelle Williams (39), Kelly Osbourne (35), Raven Symone (33) und viele weitere wurden bereits enthüllt!

Schon in der allerersten Folge erwischte es gleich zwei Kandidaten: YouTuber Ninja steckte unter dem Eiscreme-Kostüm, während Eiskunstläufer Johnny Weir sich als Ei tarnte. In den folgenden Wochen wurden dann auch Boxerin Laila Ali, Moderator Drew Pinsky, Musiker Paul Shaffer und Komikerin Sherri Shepherd von der Jury um Nicole Scherzinger (41), Robin Thicke (42), Ken Joeng und Jenny McCarthy (47) enttarnt. Die großen Überraschungen kamen dann aber ab Folge sechs: Keine Geringere als Disney-Star Raven Symone stieg aus der Verkleidung der Schwarzen Witwe – in der darauffolgenden Episode erwischte es Kelly Osbourne alias Marienkäfer. Nach Stimmwunder Patti LaBelle musste sich auch der Schmetterling geschlagen geben: Unter der eleganten Hülle steckte Destiny's Child-Star Michelle Williams!

Spätestens mit Kelly und Michelle hatte der Cast der Staffel echte Weltstars am Start – ob sich das auch die deutschen Fans für die Fortsetzung erhoffen können? Die erste Ausführung hatte im Sommer mit Gil Ofarim (37), Marcus Schenkenberg (51) und Bülent Ceylan (43) ein Millionenpublikum begeistert. Schon jetzt ist bekannt, dass eine weitere Staffel folgen soll.

Getty Images Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger und Robin Thicke, Jury von "The Masked Singer"

Getty Images Michelle Williams, Sängerin

Getty Images Kelly Osbourne als Marienkäfer bei "The Masked Singer"

