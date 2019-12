Wimpern-Wahnsinn bei Heidi Klum (46)! Für ihren Jury-Job bei Queen of Drags ließ sich das Model in den vergangenen Wochen immer wieder von den Schminkkünsten ihrer Kandidatinnen inspirieren: Zu ihren eher klassischen Outfits kombinierte die Blondine ausgefallene Make-up-Looks. So auch in Folge vier: Die 46-Jährige entschied sich im Viertelfinale für überlange weiße Wimpern, weiße Kontaktlinsen und Engelsflügel – doch die Fans finden den Style eher höllisch statt himmlisch!

Auf Twitter zeigen sich die Zuschauer nicht besonders begeistert von der Kosmetik-Wahl der vierfachen Mutter: "Habe gerade eben erst eingeschaltet und mich total erschrocken als ich Heidi gesehen habe!" und "Wenn Engeln wirklich so aussehen wie Heidi... Dann geh ich freiwillig in die Hölle!", kommentierten die User den Look. Besonders die Wimpern der Wahl-Amerikanerin sorgten für Spott: "Wenn eine Queen für Ihren Auftritt eine Windmaschine braucht, muss Heidi einfach nur heftig blinzeln!"

Die Style-Wahl ihrer Kollegin Conchita Wurst (31) kam hingegen super bei den "Queen of Drags"-Liebhabern an: "Du siehst so wunderschön aus!" und "Kleid, Perücke, du. Perfektion!", schwärmten die Follower auf Instagram. Welcher Look hat euch besser gefallen: Heidis oder Conchitas? Stimmt unten ab.

© ProSieben / Martin Ehleben Gastjurorin Pabllo Vittar mit der "Queen of Drags"-Jury: Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum in der vierten Episode von "Queen of Drags"

Anzeige

ProSieben/ Martin Ehleben Die "Queen of Drags"-Jury

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de