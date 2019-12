Für Shirin Nikkhah-Shirazi dreht sich derzeit alles um ihre erste Schwangerschaft. Die The Biggest Loser-Kandidatin von 2018 erwartet bald ein Mädchen. Zwar war das Baby-Girl nicht geplant, aber dennoch freut sich die Zahnärztin mit ihrem Ehemann sehr auf den kommenden Familienzuwachs. Derzeit macht die werdende Mama aus Jena den bereits zweiten Geburtsvorbereitungskurs. Denn die gebürtige Iranerin möchte auf alles perfekt vorbereitet sein.

Die 35-Jährige verriet gegenüber Promiflash: "Ich werde ganz klassisch im Krankenhaus entbinden, ich bin auch schon angemeldet. Bei einer meiner Freundinnen war ich bei der Geburt schon mal der Ersatz-Daddy – der Vater war im Ausland stationiert. Dadurch habe ich das Krankenhaus kennengelernt." In ein Geburtshaus wolle Shirin hingegen nicht, da sie als Risikoschwangere eingestuft wurde. Die werdende Mama will unbedingt auf Nummer sicher gehen: "Sie haben tolle Hebammen dort und tolle Kurse, die ich vielleicht machen werde, aber gebären möchte ich dort nicht, sondern in einer Klinik."

Die Tanz-Lehrerin ist in Berlin aufgewachsen und lebt seit dem Studium 2003 in Jena. In ihrer Freizeit macht Shirin unheimlich gerne Sport – doch im Januar 2020 muss sie eine schwangerschaftsbedingte Zumba-Pause einlegen, da sie sich dann stetig dem Geburtstermin nähert.

Kaos Shots Schwangere Shirin Nikkhah-Shirazi im Oktober 2019 in Jena

shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi im Fitnessstudio im November 2019

shirin_thebiggestloser2018 Zahnärztin Shirin Nikkhah-Shirazi 2018

