Hatte Elton John (72) wieder einen seiner berüchtigten Diva-Momente? Zuletzt verlor der extravagante Sänger bei einem Bühnenauftritt im australischen Perth die Beherrschung: Dort verfluchte er seine eigenen Sicherheitskräfte, weil diese eine Konzertbesucherin zu grob behandelt haben sollen. Jetzt wurde der geadelte Brite dabei gesichtet, wie er seine teure Luxus-Reisetasche von Gucci schwungvoll aus einem Privatflugzeug schleuderte. War der Superstar etwa wütend – oder einfach nur ungeduldig?

Laut Daily Mail landete Elton am Montag auf dem Flughafen von Sydney und konnte es offenbar kaum erwarten, wieder Boden unter den Füßen zu haben. Jedenfalls wollte der "Candle In The Wind"-Sänger die Maschine so schnell wie möglich verlassen. Geduld schien dabei nicht mit von der Partie zu sein, denn: Der Pianist wollte die teure Gucci-Reisetasche nicht selbst die schmalen Stufen hinuntertragen – es war aber auch kein Bodenpersonal dafür in Sicht. Die Lösung: Er schmiss seine 4000-Dollar-Designer-Handtasche einfach aus der offenen Flugzeugtür.

Sein Glück: Unten stand bereits ein sportliches Crew-Mitglied bereit, um die Luxustasche aufzufangen. Sie wurde dann sicher im Kofferraum eines schwarzen Autos verstaut, welches auf der Landebahn auf den Weltstar wartete. Der Brillen-Fan jettet derzeit von Stadt zu Stadt, weil er noch bis März 2020 durch Australien und Neuseeland tourt.

Backgrid Elton John in Australien 2019

Backgrid Elton John in Adelaide 2019

Getty Images Elton John in den USA 2019

