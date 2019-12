Sebastian Pannek (33) und Angelina Heger (27) plaudern die ersten Baby-Details aus! Erst vor wenigen Stunden rückten die beiden mit der freudigen News raus, dass sie schon bald ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Während Promis und Fans im Netz weiter fleißig ihre Glückwünsche aussprechen, melden sich die Turteltauben nun aus ihrem Liebes-Urlaub und versorgen die Community mit einem Baby-Update: Angelina und ihr Liebster genießen das Eltern-Glück bereits in vollen Zügen.

"Es ist einfach alles perfekt", freut sich die werdende Mama in ihrer Instagram-Story. Während sie neben Sebastian im abendlichen Dubai sitzt, plaudert sie ganz offen über ihre immer größer werdende Kugel. Auch wenn die Wölbung von der Seite noch gar nicht so gut zu erkennen ist, könne sie vor allem von oben bereits einen deutlichen Bauch ausmachen. "Es schwankt auch: Morgens ist er natürlich etwas kleiner, abends ist der Bauch dann wieder sehr, sehr groß." Wann die zwei ihren kleinen Sonnenschein endlich in den Armen halten dürfen, haben sie bisher allerdings noch nicht verraten.

Auch wenn die Mini-Kugel mittlerweile wohl schon ziemlich auffällt, war sie auf den vergangenen Social-Media-Beiträgen der 27-Jährigen nur ganz selten zu vermuten. Zuletzt postete Angelina meistens Bilder von sich, die sie ab der Brust abwärts zeigten oder Griff auf einige Throwback-Pics zurück.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Dezember 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger

