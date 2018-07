Ist jetzt geklärt, weshalb der Rapper XXXTentacion (✝20) ermordet wurde? Am 18. Juni starb der Musiker in einem Krankenhaus, nachdem er von zwei maskierten Männern in seinem Auto niedergeschossen wurde. Insgesamt wurden vier mutmaßliche Täter angeklagt, die in die Tat involviert gewesen sein sollen. Aus den Gerichtsakten ging kürzlich auch die scheinbare Motivation des Überfalls hervor: Angeblich haben es die Angeklagten auf den Bühnenstar abgesehen, weil er eine Louis Vuitton-Tasche mit 50.000 Dollar bei sich hatte.

Demnach sei Jahseh Onfroy, wie der "Sad"-Interpret mit bürgerlichem Namen hieß, aus einem Motorrad-Shop gekommen und habe die Designer-Bag mit dem Bargeld in seinem BMW verstaut, wie das Magazin Mirror unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtete. Ein anderes Auto habe dem berühmten Opfer den Weg abgeschnitten. Die Angeklagten Michael Boatwright und Trayvon Newsome seien dann aus dem Wagen gestiegen, es habe ein Wortgefecht gegeben und schließlich seien die tödlichen Schüsse gefallen. Die Gruppe habe die Tasche genommen und sei anschließend geflohen. Zu den Beweismitteln gehören bislang Aufnahmen von Überwachungskameras sowie Handyfotos der Angeklagten, die sie mit einer großen Menge Bargeld zeigen sollen.

Ein dritter Angeklagter, Dedrick Williams, sei zeitgleich mit dem Hip-Hop-Künstler in dem Laden gewesen und habe laut Aussagen des Shop-Besitzers eine Neoprenmaske gekauft. Williams gab auch bereits an, zusammen mit insgesamt drei anderen in dem Geschäft gewesen zu sein, bestreite aber bislang zu wissen, wer den bewaffneten Raubüberfall begangen habe. Der vierte Täter heiße Robert Allen, dieser befände sich allerdings zusammen mit Trayvon Newsome noch auf der Flucht. Die beiden anderen warten derzeit in Untersuchungshaft auf ihren Prozess.

Splash News Michael Boatwright, einer der mutmaßlichen Mörder von XXXTentacion

Instagram / cleo_ohsojazzy XXXTentacion, Rapper aus den USA

Instagram / xxxtentacion Rapper XXXTentacion



