Daniela Katzenberger (33) kann es einfach nicht lassen! Immer wieder bringt die Kultblondine ihre Fans mit ulkigen Schnappschüssen zum Schmunzeln. Ob ungeschminkt und zersaust beim Zähneputzen oder mit witzigen Posen und Grimassen – die Katze ist sich einfach für nichts zu schade. Heute führt die Mama der kleinen Sophia Cordalis (4) ihre Follower zurück in die 90er Jahre: Sie postet ein Pic aus ihrer Kindheit!

Damals noch brünett lächelt Dani auf dem neuesten Throwback-Bild in die Kameralinse. Ihren Kopf neigt sie verlegen zur Seite. "Ein Guten-Morgen-Gruß aus dem Jahr 1997 – damals noch mit Naturhaarfarbe und ohne Augenringe", schreibt die mittlerweile 33-Jährige zu dem Instagram-Beitrag. Der Schnappschuss, auf dem die Wahl-Mallorquinerin etwa zehn Jahre alt ist, kommt bei ihrer Community super an. "Damals so hübsch wie heute", schwärmt eine Userin der Foto- und Videoplattform. "Niedlich und noch unschuldig", freut sich eine weitere.

Erst vergangene Woche trat Daniela eine Reise in die Vergangenheit an: Sie teilte eine sexy Momentaufnahme von sich als junge Erwachsene. "Wenn du mit 18 sexy sein willst und es mit 33 lieber photoshoppst", witzelte sie. Was wohl als Nächstes folgt?

ActionPress Daniela Katzenberger im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger bei der McDonald's Benefiz Gala 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit 18 Jahren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de