Filmproduzent Jon Favreau passierte ein gravierender Patzer! Seit 1977 begeistert die Star Wars-Geschichte um Luke Skywalker, Darth Vader und die dunkle Seite der Macht zahlreiche Zuschauer auf der ganzen Welt. Bei der Space-Western-Serie "The Mandalorian", die ebenfalls im fiktiven Star Wars-Universum spielt, unterlief den Produzenten jetzt aber ein unangenehmer Fehler: In der ersten Version ist ein Mikrofon am Bildrand zu erkennen!

Die vierte Folge der Disney-Verfilmung schaffte es zu ungewollter Berühmtheit: In einer Szene mit dem Mandalorianer und der Dorfbewohnerin Omera achten die Fans nach dem Aufruf von YouTuber Hulkules 187 kaum noch auf das Gespräch der beiden Protagonisten. Der Webstar entdeckte ab Minute 16:34 ein Mikrofon am oberen Bildrand und ließ seiner Empörung freien Lauf: "Ein verdammtes Boom-Mikrofon, Bruder", schrie der "Star Wars"-Experte in seinem neuen YouTube-Clip und deutete auf den Fehler.

Das Aufdeckungsvideo verbreitete sich bereits nach wenigen Minuten im Netz. Zu dem Fauxpas gab es von Seiten des Senders bisher keine Stellungnahme – in der aktuellen Ausgabe ist das Mic jedoch nicht mehr zu finden. Immer häufiger kommt es zu solchen Ausrutschern am Set: In der achten Game of Thrones-Staffel stand versehentlich ein Starbucks-Becher inmitten der mittelalterlichen Welt!

Getty Images Bryce Dallas Howard, Regiseeurin der betroffenen "The Mandalorian"-Folge

Getty Images Bryce Dallas Howard im Mai 2019

Getty Images David Benioff, Conleth Hill und D.B. Weiss, "Game of Thrones"-Drehbuchautoren

