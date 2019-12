Die Trauer um Juice Wrld (21) ist groß! Am vergangenen Sonntagmorgen erlitt der Rapper nach seiner Landung am Flughafen in Chicago einen Krampfanfall, bei dem er sogar aus dem Mund geblutet haben soll. Für den US-Amerikaner kam jede Hilfe zu spät – kurze Zeit später wurde er für tot erklärt! Besonders tragisch: Bei seinem Konzert am 29. November wandte sich der Künstler noch mit auffallend emotionalen Worten an seine Fans!

Fast als hätte der "Bandit"-Interpret geahnt, dass es sein letzter Auftritt werden sollte, hielt er laut Dailymail bei seinem Konzert am 29. November im australischen Melbourne eine rührende Rede: "Ich liebe euch alle von ganzem Herzen", dankte der 21-Jährige dem Publikum. Anschließend ermutigte er seine Anhänger, all das zu tun, was sie sich in ihrem Leben wünschten. "Ich habe euch mehr geliebt als mein eigenes Leben", schloss der Rap-Star seinen emotionalen Appell und verließ dann die Bühne.

Nur neun Tage nach dem ergreifenden Auftritt verstarb Jarad Anthony Higgins, wie das Stimmwunder mit bürgerlichem Namen hieß. Er schien sein Leben in vollen Zügen genossen zu haben: Erst Anfang des Monats teilte der Tattoo-Liebhaber via Instagram ein Video aus einer Hotelsuite, in der er mit Freunden feierte und Geldscheine in die Luft schleuderte.

