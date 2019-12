June Shannon (40) hat einen Zahn verloren! Die Negativschlagzeilen rund um die Mutter von Kinderstar Honey Boo Boo (14) finden einfach kein Ende: Im März wurde sie mit ihrem Partner Geno Doak wegen Drogenmissbrauchs festgenommen. Ihre Tochter machte sich anschließend große Sorgen, die Familienverhältnisse sind seither angespannt. Jetzt sorgt Mama June erneut für Aufruhr: Nachdem sie in einem Casino beim Zocken gesehen wurde, fehlt ihr nun auf aktuellen Fotos ein Schneidezahn.

Paparazzi konnten die Reality-Darstellerin in College Park, einer Stadt im US-Bundesstaat Atlanta, ablichten. Besagte Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen Shannon in einem Hotelflur sowie einer Spielhalle. Zwar schien die 40-Jährige bei bester Laune gewesen zu sein, dennoch dürfte ihr Lächeln so manchen Fan beunruhigen! Schließlich deutlich zu erkennen: eine große Zahnlücke an der Vorderseite ihres Gebisses.

Aktuell sollen Shannon und ihr Freund Geno keinen richtigen Wohnsitz haben und stattdessen von Hotel zu Hotel fahren. Ein Insider verriet dem Onlinemagazin, dass das Paar in naher Zukunft in Richtung McDonough, einer Stadt in Georgia, aufbrechen wolle – um dort nach einem neuen, geeigneten Zuhause Ausschau zu halten.

MEGA Honey Boo Boo und ihre Mama June Shannon

MEGA Mugshot von June Shannon

Instagram / mamajune Mama June und Geno Doak, 2018

