Abschiedsschmerz bei Per Gessle (60)! Der schwedische Singer-Songwriter hat heute eine wichtige Gefährtin verloren: Marie Fredriksson (✝61) starb an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Als Duo Roxette stürmten Per und Marie mit Hits wie "The Look" "Joyride" oder "Wish I could fly" in den vergangenen drei Jahrzehnten regelmäßig die internationalen Charts. Im Netz widmete der 60-Jährige seiner verstorbenen Freundin nun einen rührenden Text!

Zu einem fröhlichen Foto von Marie schrieb er auf Facebook: "Die Zeit vergeht so schnell. Es scheint nicht lange her zu sein, dass wir Tage und Nächte in meiner winzigen Wohnung in Halmstad verbrachten, Musik hörten, die wir liebten, und unsere verrückten Träume teilten. Und was war das für ein Traum, den wir schließlich teilen durften!" Er danke ihr für alles: Sie sei eine hervorragende Musikerin gewesen, eine Meisterin der Stimme und eine großartige Performerin. "Vielen Dank, dass du meine schwarz-weißen Lieder mit den buntesten Farben ausgemalt hast."

Sie sei für ihn über vierzig Jahre lang die wunderbarste Freundin gewesen, die man sich vorstellen könne, führte er seinen Abschiedsbrief fort. "Ich bin stolz, geehrt und glücklich, dass ich so viel von deinem Talent, deiner Wärme, deiner Großzügigkeit und deinem Sinn für Humor miterleben durfte." Seine ganze Liebe gelte ihr und ihrer Familie.

Getty Images Marie Fredriksson und Per Gessle in Sun City, Mai 2011

WENN.com Roxette bei einem Auftritt in Amsterdam

Getty Images Marie Fredriksson und Per Gessle alias Roxette

