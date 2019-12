Dieses Foto dürfte bei den Fans für Gänsehaut sorgen! Der Verlust ihres Ehemannes Jens Büchner (✝49) schmerzt die Goodbye Deutschland-Darstellerin Daniela (41) immer noch sehr. Im November 2018 verlor der einstige Ballermannstar den Kampf gegen den Lungenkrebs – diesen Schicksalsschlag kann seine große Liebe Danni nur schwer verkraften. Regelmäßig kramt sie in Fotoarchiven und teilt, wie auch jetzt, rührende Augenblicke aus der Vergangenheit mit ihrer Social-Media-Community.

Die Erinnerungen an ihren Jens werden bei Danni wohl niemals verblassen. Damit dies auch bei seinen treuen Anhängern nicht passiert, versorgt die fünffache Mutter diese stets mit ergreifenden Szenen, die die Liebe zu ihrem verstorbenen Mann dokumentieren. Ein aktueller Schnappschuss in Danielas Instagram-Story zeigt das Paar nachts an einem Strand, während es sich voller Hingabe einen Kuss auf die Lippen gibt. Wie das Datum am unteren Bildrand verrät, ist die emotionale Momentaufnahme vor genau zwei Jahren – am 9. Dezember 2017 – entstanden. Mit dem Hashtag #DieZeitrennt unterstreicht Daniela noch einmal, wie schnell sich ihr Leben komplett verändert hat.

Erst vor wenigen Tagen fühlte sich die 41-Jährige an einen weiteren, sehr ergreifenden Zeitpunkt erinnert. "Am 3.12.2015 sind wir zu dir gezogen. Es war der Beginn einer aufregenden, temperamentvollen, nicht immer einfachen, aber wunderschönen Zeit", schrieb Danni in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit Jens und zwei ihrer Kinder

Anzeige

Instagram / dannibuechner "Goodbye Deutschland"-Stars Jens und Daniela Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela und Jens Büchner in Spanien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de