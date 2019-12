Danilo Cristilli weiß jetzt genau, wie seine Zukünftige sein soll! In der diesjährigen Staffel hatte der Kuppelshow-Kandidat Love Island noch für großes Liebes-Chaos gesorgt. Er hatte TV-Beauty Melissa (24) immer wieder Avancen gemacht, ließ sie dann aber für Dijana Cvijetic wieder fallen. Mit der Blondine lief es nach der Show dann nur kurze Zeit gut: Danilo verriet Ende November, wieder Single zu sein. Trotzdem schaut der TV-Star offenbar positiv in die Zukunft und ist sicher, wie die Wunschkandidatin an seiner Seite sein sollte!

In einer Instagram-Story verriet der Casanova jetzt, dass ihm bei einer Frau eine gewisse Natürlichkeit und eine herzliche Ausstrahlung wichtig sei. Vor allem aber achte Danilo auf den Charakter: Er wünsche sich eine Partnerin, die authentisch, unkompliziert, liebevoll und ein bisschen verrückt sei. "Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist: Die Partnerin sollte eine gute Zuhörerin sein. Und nicht nur von sich selber reden – andersrum genauso."

Danilo ist – unabhängig von seiner gescheiterten Beziehung – der festen Überzeugung, dass er seine große Liebe noch finden wird: "Trotz der heutigen Zeit glaube ich noch daran. Auch auf mich wartet irgendwo eine Frau, mit der ich gemeinsam durchs Leben gehen werde. Bin da schon ein bisschen altmodisch."

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im Dezember 2019

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli im Dezember 2019

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli im Dezember 2019

