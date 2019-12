So sieht ein glücklicher Mann aus! Knapp zwei Jahre datete Gavin Rossdale (54) Sophia Thomalla (30) und soll angeblich sogar um die Hand der Moderatorin angehalten haben. Statt jedoch vor den Altar zu treten, trennten sich die Wege der beiden. Schon kurz darauf zeigte Sophia sich turtelnd mit Fußballtorwart Loris Karius (26). Aber auch Gavin scheint seiner Verflossenen keine Träne nachzuweinen und ist längst wieder in einer neuen Beziehung. Jetzt schlenderten der Musiker und Natalie Golba bestens gelaunt durch Los Angeles!

Der Bush-Frontmann und das Model wurden am Dienstag beim Spaziergang mit ihrem Hund von Paparazzi abgelichtet. Auf der Gassi-Route machten die Turteltauben einen Abstecher in ein Café und schlürften anschließend genüsslich an ihren Coffee-to-go-Bechern, während sie ihren Spaziergang fortsetzten. Dabei schienen Gavin und Natalie unterhaltsame Gespräche zu führen. Immer wieder lachten sie einander an.

Nachdem im Frühjahr über eine Liaison zwischen dem 54-Jährigen und der Beauty spekuliert worden war, machten sie im Mai mit einem gemeinsamen Paar-Auftritt die Beziehung offiziell: Hand in Hand schritt Gavin mit Natalie damals über den roten Teppich einer Filmpremiere.

ActionPress Natalie Golba und Gavin Rossdale in Los Angeles

ActionPress Gavin Rossdale mit seiner Freundin Natalie Golba, 2019

Getty Images Gavin Rossdale und Natalie Golba bei der Weltpremiere von "John Wick: Kapitel 3"

